شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تعلن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد للعام الدراسي 2024/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن بدء إجراءات التسجيل للكشف الطبي للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلياتها للعام الدراسى 2024-2025.، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور محمود عابد، مدير عام الإدارة الطبية بالجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب.

هذا ويبدأ الطلاب بالتسجيل إلكترونيًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر 2024، عبر الموقع الرسمي للإدارة الطبية بالجامعة (http://mede.helwan.edu.eg).

وسيتم تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلاب بدءًا من 16 سبتمبر الجاري، حيث سيتم إجراء الفحوصات في مقر الإدارة العامة للشؤون الطبية بالحرم الجامعي بعين حلوان.

وأوضحت الجامعة أن على الطلاب تسجيل بياناتهم الشخصية، والتي تشمل الاسم والرقم القومي والكلية والنوع، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي ستتضمن موعد الكشف المحدد.

وشددت الإدارة على ضرورة التزام الطلاب بالمواعيد المحددة لهم، حيث لن يُسمح بإجراء الكشف في غير الموعد المقرر، وفي حال تخلف الطالب عن موعده، يتعين عليه حجز موعد جديد من خلال الموقع الإلكتروني.

كما أشارت الجامعة إلى أن سداد رسوم الكشف الطبي سيتم إلكترونيًا عبر موقع التسجيل. وعلى الطلاب المتقدمين للكشف إحضار المستندات التالية:

1. استمارة الكشف الطبي المطبوعة من الموقع الإلكتروني

2. صورة من بطاقة الترشيح للجامعة

3. بطاقة الرقم القومي

وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية الكشف الطبي وضمان سلاستها، مع الحفاظ على سلامة الطلاب وتوفير الوقت والجهد عليهم.



إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد