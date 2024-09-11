شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف إجراءات منع تسرب مرض الكوليرا للبلاد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 06:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن الإجراءات التى تتخذها الوزارة لتعزيز الرقابة الصحية تجاة الركاب ووسائل النقل والبضائع القادمة من الدول المتأثرة بالمرض الكوليرا، والتى جاءت كالتالى:-
- المناظرة الصحية للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل على الرحلات الأساسية أو الخاصة أو رحلات.
- التأكد من سلامة البضائع القادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
- تحويل الحالات المشتبهة إلى المستشفى المعين لتقييم الحالة والإخطار الفوري للغرفة الوقائية بالوزارة والإدارة العامة للحجر الصحي ومديرية الشئون الصحية التابع لها.
- اتخاذ الإجراءات القصوى لمكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة.
- تعدم المأكولات والمشروبات ما لم تكن محفوظة في عبوات ومختومة ومحكمة ولا يشك في تلوثها.
- تطهير وسيلة النقل حال وجود حالة إشتباه واعتبار مخلفات وسيلة النقل مخلفات خطرة، ويتم التخلص الآمن منها تحت إشراف الحجر الصحي.
- فيما يخص البضائع: يمنع تفريغ أي أسماك صدفية قادمة من البلاد المتأثرة بالمرض ما لم تكن مصحوبة بشهادة تدل على أنها خالية من ضمات الكوليرا.
- فيما يخص التعامل مع الجثث: عدم الترخيص بنقل جثث الأشخاص المتوفين بالكوليرا إلا بعد انقضاء عام علي الأقل من تاريخ الوفاة تنفيذاً لما ورد بالمادة الرابعة من الاتفاق الدولي الخاص بنقل الجثث
- الإبلاغ الفورى عند التأكد من أي حالة اشتباه أو وفاة قادمة من الدول المتأثرة بمرض الكوليرا.
- إخطار الإدارة العامة للحجر الصحي بالبلاغ اليومي أو الصفري.
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