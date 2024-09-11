شكرا لقرائتكم خبر عن المناظرة الرئاسية الأمريكية.. غزة وأوكرانيا يشعلان مواجهة ترامب وهاريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المناظرة الرئاسية فى انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 سجالاً واضحاً بين دونالد ترامب وكامالا هاريس حول العديد من الملفات السياسية والأمنية داخل وخارج الولايات المتحدة، حيث دار نقاش محتدم حول الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وكذلك الحرب الروسية ـ الأوكرانية.

ولدي سؤالها عن رؤيتها للحرب فى غزة، قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، إن إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها لكن عدداً كبيراً من الفلسطينيين فقدوا حياتهم، داعية إلى هدنة توقف الحرب وتضمن حرية الرهائن الإسرائيليين في غزة.

أما ترامب فأجاب: الحرب في غزة وأوكرانيا ما كانتا لتحدث لو كنت رئيساً.

ومن غزة وأوكرانيا إلى ملف الانسحاب من أفغانستان، حيث تطرق المرشحان لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 لتبعات ذلك الانسحاب، حيث اتهم ترامب إدارة بايدن بالتسبب في كارثة.

وتابع: القوات الأمريكية تركت ورائها العديد من الأسلحة لتنظيم طالبان، مدعيا أن روسيا تشجعت على غزو أوكرانيا بعد رؤيتها ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في انسحابها من كابول.

بدورها، دافعت هاريس عن إدارة الرئيس جو بايدن فى هذا الملف، مشيرة إلى أن 3 رؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا الانسحاب من أفغانستان قبل بايدن، حتى تمكن الأخير من تحقيق ذلك.

واتهمت هاريس منافسها الجمهورى، قائلة: حرصت إدارة ترامب على التقرب من تنظيم إرهابى ـ في إشارة إلى طالبان ـ متخطياً الحكومة الأفغانية آنذاك.



المرشح الجمهورى دونالد ترامب



المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس 2



المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس



المناظرة الرئاسية بين كل من ترامب وهاريس



المناظرة الرئاسية بين كل من ترامب وهاريس



المناظرة الرئاسية



ترامب خلال المناظرة



ترامب وهاريس



جانب من المناظرة



جانب من مناظرة ترامب وكامالا هاريس



جانب من مناظرة هاريس وترامب



دونالد ترامب أثناء المناظرة



دونالد ترامب ومنافسته كامالا هاريس يتصافحان



دونالد ترامب



كامالا هاريس



كامالا هاريس أثناء المناظرة الرئاسية



كامالا هاريس وترامب خلال المناظرة



كامالا هاريس



مناظرة دونالد ترامب وكامالا هاريس المرشحة الديمقراطية



هاريس أثناء المناظرة



هاريس وترامب