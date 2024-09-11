شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تبدأ من 90 جنيها.. تخفيضات على الشنط المدرسية بمعرض أهلا مدارس (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

شهد معرض "أهلا مدارس" الرئيسى بـ أرض المعارض بمدينة نصر، إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من المستلزمات المدرسية والسلع والمنتجات الغذائية، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسى الجديد 2024/2025.

واستعرض ”الخليج 365” فى بث مباشر أسعار الشنط المدرسية لدى أحد العارضين المشاركين بالمعرض، والبالغ عددهم 200 عارض، يطرحون المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بتخفيضات تصل لـ30%.

ويطرح العارض الشنط المدرسية لمرحلة ما قبل الحضانة بسعر يتراوح بين 90 جنيهًا و170 جنيهًا، ومرحلة الحضانة بين 110 جنيهات و190 جنيهًا، والمرحلة الابتدائية بين 190 جنيهًا و550 جنيهًا، والمرحلة الإعدادية بين 275 جنيهًا و550 جنيهًا، والمرحلة الثانوية بين 190 جنيهًا و500 جنيه.

ويستقبل المعرض، الذى يقام على مساحة 6000 متر، المواطنين يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 10 مساءً، ويضم المعرض أقسامًا للملابس، والأدوات المدرسية، والمنتجات الجلدية والشنط، والأدوات الإلكترونية المدرسية، وقسم لشركات الاتصالات والحلول الإلكترونية والحلول المالية، بالإضافة إلى قسم السلع الغذائية.