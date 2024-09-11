شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب عن هاريس بختام المناظرة: لماذا لم تحقق وعودها خلال فترتها كنائبة للرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في ختام المناظرة الأمريكية اليوم الأربعاء أنها سوف تكون رئيسة لكل الأمريكيين في الولايات المتحدة وسوف تستهدف حلول للمستقبل وليس الماضى، ليرد عليها ترامب ساخرا بتساؤله، "لماذا لم تحقق أي من هذه الوعود خلال فترة توليها منصب نائب الرئيس الأمريكي؟".

وانتقد ترامب منافسته والرئيس الحالي واصفا إياهم بالإدارة الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة، مستعرضا ما وصفه بالإخفاقات في العديد من الملفات مثل حرب روسيا وأوكرانيا، أو الانسحاب من أفغانستان، أو زيادة نسب التضخم في الداخل الأمريكي.

وفى تصريحات سابقة ، راهنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس علي ما اسمته بـ"استفزازات ترامب"، حيث قالت في مقابلة مع برنامج "The Rickey smiley morning Show" ، إنها تتوقع هجمات بشأن هويتها العرقية والنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع الطريقة التي هاجم بها ترامب من قبل الرئيس الأسبق، باراك أوباما والمرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون.

وقالت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 إنها مستعدة لترامب الذي سيتحدث بالكثير من الأكاذيب وتتوقع أن يهاجمها بشكل شخصي . وتابعت: لا توجد حدود له فيما يتعلق بمدى انحداره، ويجب أن نكون مستعدين لذلك. يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه ليس مهتما بقول الحقيقة، ويجب أن نكون مستعدين لاحتمال أن يتحدث بالكثير من الأكاذيب".

بدوره ، أتم المرشح الجمهوري دونالد ترامب استعداداته لـ المناظرة الرئاسية ، حيث كشفت مصادر مقربة لشبكة سي بي اس نيوز أنه عكف خلال الأيام القليلة الماضية علي مراجعة مواقفه السياسية مع فريق استشاري منتقي بعناية ، ومن بينهم النائب الجمهوري مات جيتز ، والذي عقد معه شبه محاكاة للمناظرة بما قد تتضمنه من أسئلة شائكة مثل مشاكله القانونية، بما في ذلك لوائح الاتهام الفيدرالية له بالتدخل في الانتخابات والاحتفاظ بوثائق سرية، والإدانة الجنائية في قضية الممثلة الإباحية المعروفة باسم أموال الصمت والموقف من الإجهاض وغير ذلك.

وبخلاف ذلك، أجري ترامب بحسب مصادر تحدثت لشبكة اية بي سي نيوز مراجعة شاملة لمناظرات هاريس السابق ، ولقاءاتها التليفزيونية.