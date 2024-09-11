شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: انسحابنا من أفغانستان شجع روسيا على غزو أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق المرشحان لسباق الرئاسة الأمريكية لمسألة الانسحاب من أفغانستان وما تتبع ذلك من الإشكاليات التي أثارت الكثير من التساؤلات حول تعامل إدارة الرئيس الحالي "جو بايدن" مع الأمر.

وقال ترامب أن بايدن ونائبته كامالا هاريس تسببا في كارثة كبيرة في أفغانستان، واصفا انسحاب أمريكا بالأسوأ في التاريخ، مضيفا أن القوات الأمريكية تركت ورائها العديد من الأسلحة لتنظيم طالبان، مدعيا أن روسيا تشجعت على غزو أوكرانيا بعد رؤيتها ضعف الولايات المتحدة الأمريكية في انسحابها من كابول.

ودافعت هاريس عن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلى أن ثلاثة رؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية أرادوا الانسحاب من أفغانستان قبل بايدن، حتى تمكن الأخير من تحقيق الأمر، وانتقدت هاريس منافسها الجمهورى متطرقة إلى إدارته لملف أفغانستان، حيث حرصت على ذكر محاولاته التقرب من تنظيم طالبان الذى وصفته بالـ"إرهابى" إبان فترة رئاسته، متخطيا الحكومة الأفغانية آنذاك.

وفى تصريحات سابقة ، راهنت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس علي ما اسمته بـ"استفزازات ترامب"، حيث قالت في مقابلة مع برنامج "The Rickey smiley morning Show" ، إنها تتوقع هجمات بشأن هويتها العرقية والنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع الطريقة التي هاجم بها ترامب من قبل الرئيس الأسبق، باراك أوباما والمرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون.

وقالت كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024 إنها مستعدة لترامب الذي سيتحدث بالكثير من الأكاذيب وتتوقع أن يهاجمها بشكل شخصي . وتابعت: لا توجد حدود له فيما يتعلق بمدى انحداره، ويجب أن نكون مستعدين لذلك. يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أنه ليس مهتما بقول الحقيقة، ويجب أن نكون مستعدين لاحتمال أن يتحدث بالكثير من الأكاذيب".

بدوره ، أتم المرشح الجمهوري دونالد ترامب استعداداته لـ المناظرة الرئاسية ، حيث كشفت مصادر مقربة لشبكة سي بي اس نيوز أنه عكف خلال الأيام القليلة الماضية علي مراجعة مواقفه السياسية مع فريق استشاري منتقي بعناية ، ومن بينهم النائب الجمهوري مات جيتز ، والذي عقد معه شبه محاكاة للمناظرة بما قد تتضمنه من أسئلة شائكة مثل مشاكله القانونية، بما في ذلك لوائح الاتهام الفيدرالية له بالتدخل في الانتخابات والاحتفاظ بوثائق سرية، والإدانة الجنائية في قضية الممثلة الإباحية المعروفة باسم أموال الصمت والموقف من الإجهاض وغير ذلك.

وبخلاف ذلك، أجري ترامب بحسب مصادر تحدثت لشبكة اية بي سي نيوز مراجعة شاملة لمناظرات هاريس السابق ، ولقاءاتها التليفزيونية.