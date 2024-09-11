شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم إنتاج بحيرة البرلس من الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

تعمل الدولة المصرية على تحقيق استراتيجة تنمية الثروة السمكية من خلال التوسع في مشروعات الاستزراع السمكى وتطوير البحيرات المصرية كخطوة جادة في سد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلى، ما يؤثر إيجابياً على دعم الاقتصاد المصرى من خلال توفير فرص العمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن زيادة المعروض من الأسماك، ما يساهم في خفض الأسعار وصولاً إلى تصدير الفائض، وفقاً لأحدث التكنولوجيات والمعايير العالمية.



وفى التقرير التالى نتعرف على حجم الثروة السمكية في محافظة كفر الشيخ:



1- محافظة كفر الشيخ تعتبر قاطرة الثروة السمكية فى مصر.

2- يمثل إنتاج المحافظة من الأسماك بشقيها المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي حوالي 40% من إجمالي الإنتاج السمكي المصري.

3- يبلغ إنتاج بحيرة البرلس حوالي 103 آلاف طن.

4- إنتاج المياه البحرية يصل إلى 11 ألف طن تقريبًا.

5- يبلغ حجم الإنتاج من نهر النيل داخل نطاق المحافظة حوالي 6 آلاف طن، بالإضافة إلى مساحات كبيرة من الاستزراع السمكي، مما يخلق تنوع كبير في المنتجات السمكية في المحافظة.

6- يتم إلقاء حوالى 7 ملايين وحدة من زريعة الأسماك .