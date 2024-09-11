شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل قطارات نوم من الإسكندرية إلى أسوان والعكس.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

بدأت هيئة السكك الحديدية، تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة – الإسكندرية – أسوان وبالعكس بـ عربات نوم وثانية مكيفة جديدة بعدد 4 قطارات (تجربة لمدة شهر)، وذلك بناءً على توجيهات الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل بالتطوير المستمر و العمل على توفير سبل الراحة للركاب والارتقاء بالخدمات المقدمة وتنفيذًا لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر.

وبيانها كالتالى:

من يوم 5/9/2024

قطار 1083 القاهرة / الإسكندرية الأحد والخميس من كل أسبوع يقوم من القاهرة الساعة 7.20 يصل الإسكندرية 10.05

قطار 1088 من الإسكندرية إلى أسوان يومى الخميس والأحد من كل أسبوع حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 يصل أسوان الساعة 12.00

من يوم 6/9/2024

قطار 1089 من أسوان إلى الإسكندرية يومى الجمعة والاثنين من كل اسبوع حيث يقوم من أسوان الساعة 19.40 يصل الإسكندرية الساعة 11.20

من يوم 7/9/2024

قطار 1082 الإسكندرية / القاهرة يومى السبت والثلاثاء من كل أسبوع حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 19.20 يصل القاهرة الساعة 22.00

من يوم 15/9/2024

قطار 1902 من الإسكندرية بدلا من القاهرة ويستمر لأسوان حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 20.10 يصل أسوان 13.20



قطار الاسكندرية القاهرة