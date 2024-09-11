شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق المرحلة الثالثة.. استمرار إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى لتسجيل الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الثالثة، اليوم الأربعاء، تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك لليوم الثانى على التوالى، إذ انطلقت أعمال تنسيق المرحلة الثالثة أمس الثلاثاء.

ويتاح لطلاب الثانوية العامة، تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى، من خلال معامل تنسيق الجامعات أو باستخدام الحاسب الآلى الشخصى.

كان مكتب التنسيق أكد أنه تم إتاحة موقع التنسيق الإلكترونى للطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2024، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/ 9/ 2024 حتى يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024.

وأوضح مكتب التنسيق، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة 100 ألف و561 طالبا بالشعبة العلمية و20 ألف 967 طالب بالشعبة الأدبية وبحد أدنى50 درجة وبنسبة مئوية 50%.

وأكد مكتب التنسيق علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2024، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.