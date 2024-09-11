نشرة التوك شو| اتهامات بالتلاعب في سعر البيض.. والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة في "أهلا مدارس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها.

نبيلة مكرم: جميع المستلزمات الدراسية في "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، إن كافة احتياجات ومستلزمات المدارس التي يريدها المواطنين، متوفرة في معرض "أهلا مدارس".

أحمد موسى عن وجود قوات مصرية في الصومال: ليس تهديدًا لأحد

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وجود قوات مصرية في الصومال، ليس تهديدًا لأحد، بل حماية للصومال.

تامر أمين: قررت إلغاء الاحتفالات بعيد ميلادي تضامنًا مع الفلسطينيين

:قال الإعلامي تامر أمين، إنه قرر إلغاء احتفال عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 10 سبتمبر، بعد أن بلغ 50 عامًا؛ تضامنًا مع الفلسطينيين

مواجهة حادة بين منتجي الدواجن.. واتهامات بالتلاعب في سعر البيض (فيديو)

شهدت حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "تحت الشمس" الذى يقدمة الإعلامى أحمد سالم المذاع على فضائية الشمس، مواجهة حادة بين عبدالخالق النويهي عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وأحمد نبيل عبدالله رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن