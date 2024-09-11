مواجهة حادة بين منتجي الدواجن.. واتهامات بالتلاعب في سعر البيض (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

شهدت حلقة اليوم الثلاثاء، من برنامج "تحت الشمس" الذى يقدمة الإعلامى أحمد سالم المذاع على فضائية الشمس، مواجهة حادة بين عبدالخالق النويهي عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وأحمد نبيل عبدالله رئيس شعبة بيض المائدة بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

حيث فجر عبدالخالق النويهي عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، في مداخلة هاتفية، مفاجأة كبيرة مؤكدا أن التكلفة الفعلية للبيضة ثلاثة جنيهات وأربعين قرشا فقط، مبينا أن سعر كرتونة البيض وصلت إلى 170 جنيه، بما يعني أن هناك زيادة في سعر البيضة يصل إلى 2,70 قرشا.

وحسب النويهي تكلفة إنتاج البيضة، مؤكدا أنها تتكلف علف بـ١٤٠ قرش، وتتكلف الدجاجة جنيه واحد في اليوم لمدة عام حتى تنتج، يضاف إلى ذلك جنيها آخر تكلفة أدوية وكراتين وأمور أخرى، أي أن البيضة تتكلف ٣٤٠ قرشا.

من جانبه أرجع أحمد نبيل عبدالله رئيس شعبة بيض المائدة، أسباب ارتفاع أسعار البيض إلى عدة عوامل أولها أن معظم الدواجن الموجودة سنها كبير وتحتاج إلى تجديد ونسبة إنتاجها قليل، إضافة إلى تعرضها للرطوبة وارتفاع درجة الحرارة الشديدة.

وأوضح أن العوامل السابقة تزيد من تكلفة الإنتاج وتجعل نسبة الحسابات التي قالها النويهي غير صحيحة، لأن هناك عوامل كثير مختلفة، مؤكدا أن ٩٠% من القطعان الحالية الموجودة تحتاج استبدالات ومعرضة لإجهاد حرارة.

وأكد أن طبق البيض الواحد يستهلك ٧ كيلو علف ويصل الكيلو إلى ١٧ جنيه، بما يساوي ١١٩ جنيه، يقسم على طبق البيض، إضافة إلى الكهرباء والمحروقات، مشيرا إلى أن طبق البيض الفاضى تعدى ٢ جنيه إضافة إلى أن سعر الفرخة ١٠٠ يوم سعرها تخطى ٣٥٠ جنيها، وهنا رد عليه النويهي مؤكدا أن المربي يبيع الدجاجة في نهاية الأمر، فقال له عبدالله: لو أدخلت عشرة آلاف دجاجة يخرجوا أقل من ٨٠٠٠ بسبب النفوق.

ومن جانبه دعا الإعلامى أحمد سالم، أطراف الخلاف إلى حلقة خاصة حول هذا الأمر الأسبوع المقبل، لحسم هذا الجدل.