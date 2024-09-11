تامر أمين: قررت إلغاء الاحتفالات بعيد ميلادي تضامنًا مع الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - داليا الظنيني:

قال الإعلامي تامر أمين، إنه قرر إلغاء احتفال عيد ميلاده الذي يوافق اليوم 10 سبتمبر، بعد أن بلغ 50 عامًا؛ تضامنًا مع الفلسطينيين.

وأضاف أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار"، أنه كان يتمنى الاحتفال بعيد ميلاده، لكن ما يحدث مع الفلسطينيين يجعل الإنسان يخجل أن يفرح وهم يعانون من مجازر وقتل يوميًا.

وأوضح أنه يواجه يوميًا إحساسًا صعبًا ومختلفًا، لا يستطيع وصفه، متخذًا قرارًا بإلغاء احتفالات عيد ميلاده تضامنًا مع الفلسطينيين، طالما أنه لا يستطيع نصرتهم، بعد وقوع مجزرة جديدة في مخيم النازحين في دير النواصي بخان يونس، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة 100 فلسطيني من النساء والأطفال.

وأكد أن ما فعلته إسرائيل لا يمكن السكوت عنه، وأن استمرار الكذب بشأن القصف، والادعاء بأنه جاء بسبب تواجد خلية إرهابية داخل المخيم، هو أمر مرفوض.