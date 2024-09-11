نبيلة مكرم: جميع المستلزمات الدراسية في "أهلا مدارس" بأسعار مخفضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، إن كافة احتياجات ومستلزمات المدارس التي يريدها المواطنين، متوفرة في معرض "أهلا مدارس".

وأضافت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار مستلزمات الدراسة في المعارض أقل كثيرًا من السوق، كذلك يتوفر سلع أساسية ولحوم بأسعار مخفضة ومقبولة.

وناشدت مكرم، المواطنين بالذهاب لهذه المعارض والتى تضم كل مستلزمات الأسرة المصري، مشيرة إلى أن التحالف يخاطب الأسر والشرائح الأكثر احتياجا واستحقاقا في المجتمع المصري.