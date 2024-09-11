أحمد موسى عن وجود قوات مصرية في الصومال: ليس تهديدًا لأحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وجود قوات مصرية في الصومال، ليس تهديدًا لأحد، بل حماية للصومال.

وأضاف أن الصومال طلبت التواجد المصري على أرضها "دول أشقاء وجيران، ومصر مش هتتأخر وهتكون موجودة".

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة المصرية ستقوم بتدريب الجيش الصومالي ورفع كفاءته القتالية، لمواجهة حركة الشباب الإرهابية.

وأكمل: "في ناس لا تريد استقرار الصومال، ولكن مصر تريد استقرار الصومال والحفاظ على أمنها، ومنع وجود ما يعرف بأرض الصومال"، لافتًا إلى أن إثيوبيا عرضت على جيبوتي بناء ميناء بحري ولكنها رفضت، لأنها تريد بناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وهي دولة حبيسة منذ تسعينيات القرن الماضي واستقلال إريتريا عنها.

وتابع: "لن يسمح أحد لإثيوبيا أن يكون لها قواعد عسكرية على البحر الأحمر، وهذا بمثابة احتلال للصومال، وهذا لن ترضى به مصر وكل الدول العربية".



