شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة البارالمبية المصرية تصل مطار القاهرة قادمتا من باريس والان مع تفاصيل الخبر

وصلت إلى مطار القاهرة الدولى منذ قليل البعثة المصرية البارالمبية وذلك على متن رحلة الناقل الوطنى المصرى شركة مصر للطيران التى تحمل الرقم MS800 القادمة من العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد أن توجت بسبع ميداليات متنوعة، مقسمة إلى 2 ذهب، 2 فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات، حقق الذهبيات الثنائى رحاب أحمد ومحمد المنياوى لاعبا رفع الأثقال، وتوح بالفضيات فاطمة محروس ومحمد صبحى، بالإضافة إلى البرونزيات الثلاث التى تحققت عن نادية فكرى وصفاء حسن لاعبتا الأثقال، وكذلك منتخب الطائرة جلوس.

وكان فى استقبال الأبطال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من قيادات الوزارة تقديرا لجهود الأبطال وما بذلوه من جهد وحققوه من إنجاز خلال المشاركة في الدورة البارالمبية، ومن المقرر أن ينتظر الأبطال فى المطار أتوبيس مكشوف يطوف شوارع القاهرة فى جولة من المطار وصولا إلى المركز الأولمبي بالمعادى.



وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتهنئة إلى أبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الفعاليات الدولية.

وقال الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل، "لقد مثلت نجاحاتكم علامة مضيئة لمصر، وإثباتاً أن المصريين قادرون دوماً على التحدي وتخطي الصعاب، فحقاً إن عزيمتكم وإصراركم مبعث فخر لأبناء هذا الوطن الكريم.

من جانبه أكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، أن تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأبطال حافز قوى ودفعة معنوية لبذل مزيد من الجهد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مصطفى فى تصريحات صحفية أن الرئيس السيسى دائمًا يدعم الأبطال الرياضيين وخاصة البارالمبيين، وجاءت تهنئتهم لتعكس المزيد من الاهتمام بهم وتدفعهم لتحقيق إنجازات أكثر الفترة المقبلة خلال البطولات سواء الأفريقية أو الدولية أو العالمية.

واختتم رئيس البارالمبية أن التهنئة ستزيد من المسئولية على اللجنة والأبطال للاستمرار فى حصد وتحقيق الكثير والكثير من الألقاب