شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة يجتمع مع محافظ أسوان لتسريع وتيرة العمل بالمشروعات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الفريق محمد حجازى، مساعد رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، اجتماعا تنسيقياً مع اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، للوقوف على حجم الإنجازات التى تمت داخل 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية مدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، وذلك من خلال تنفيذ 65.5% من المشروعات الجارية بواقع 1306 مشروعات من إجمالى 1993 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام، ومن أجل الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة"، والتغلب على المعوقات والتحديات.

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، في تصريحات صحفية أنه فى ظل الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس السيسى بأهالى محافظة أسوان فقد شهد اجتماع مساعد رئيس الجمهورية، اتخاذ إجراءات سريعة وفقاً لاستراتيجية وتعليمات واضحة تلزم الشركات المنفذة لكافة المشروعات بزيادة وتيرة العمل بها ، ونهوها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، مع إعطاء الأولوية لمشروعات الصحة والتعليم والطرق ومياه الشرب والصرف الصحى، علاوة على استكمال مشروعات الإدارة المحلية المتبقية بواقع 6 مشروعات من إجمالى 19 مشروعا خلال شهر ونصف.

وأكد محافظ أسوان، أن الهدف الرئيسى والأسمى هو تحقيق العوائد الإيجابية من هذه المبادرة الوطنية الرائدة، وأن يلمس المواطن على أرض الواقع تغيير واضح وملحوظ فى الخدمات المقدمة له بمختلف قطاعات العمل العام بحيث يتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لأى مشروع يتم الانتهاء منه ليجنى بذلك ثمار هذه الإنجازات المتتالية والجهود التى تقوم بها أجهزة الدولة المصرية ، والتى تساهم بشكل مباشر فى تحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة له.

حضر الاجتماع، اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء إيهاب خضر رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، واللواء يسرى عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية، فضلاً عن ممثلى كافة الوزارات والجهات والشركات المختصة.