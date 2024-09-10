شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تتعاقد على 76 ألف طن زيت طعام والمخزون يصل إلى 7.6 شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت اليوم الهيئة العامه للسلع التموينيه التابعة لوزارة التموين على كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفه لمدة تزيد عن ستة أشهر.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن أرصدة البلاد من الزيت التمويني تصل إلى 7.6 شهر، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للبطاقات التموينية من سلعة الزيت.

على جانب آخر تشارك الشركة القابضة للصناعات الغذائية احدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركات المجمعات الاستهلاكية والشركات التابعة بمعرض أهلا مدارس 2024 الرئيسى بمدينة نصر حيث توفر كافة السلع الغذائية وغير الغذائية مثل المنظفات ويتم طرح السكر بـ27 جنيها للكيلو بدلا من 35 جنيها وكيس أرز زنة 1 كيلو يبدأ من 24 جنيها وأرز عريض الحبة زنة 1 كيلو بسعر 25 وزيت الطعام عبوة لتر 50 جنيها.