شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يصدر قرارًا ببدء الدراسة بكليات جديدة بجامعة اللوتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا وزاريًا، ببدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس بكليات (طب الفم والأسنان، الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، العلاج الطبيعي، التمريض، الإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية) بجامعة اللوتس، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجديد 2024/2025.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة اللوتس"، بمدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا؛ بحيث لا يكون غرضها الأساسي تحقيق ربح، ونص مشروع القرار على أن الهدف من إنشاء الجامعة هو الإسهام في رفع مستوى التعليم والبحث العلميّ، وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء فى شتى المجالات، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطوّر، وأداء الخدمات البحثية للغير.



ونص مشروع القرار على ضرورة أن توفر الجامعة أحدث الأجهزة المتطورة، وأن تعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية، مستفيدة في ذلك بما حققته الدول المتقدمة باستخدامها أحدث التطورات والأساليب الأكاديمية.

وأشار مشروع القرار إلى أن الجامعة تتكون من كليات: الهندسة، وطب الفم والأسنان، والإدارة والاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والفنون الجميلة والتطبيقية، والإعلام، والتكنولوجيا للعلوم التطبيقية، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.