شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تحقق فى 990 محضر سرقة تيار بشركة القناة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ارسلت لجنة مشتركة مع الوزارة للتفتيش على 990 محضر سرقة تيار كهربائي بشركة القناة لتوزيع الكهرباء بعد تردد معلومات عن وجود شبهة تلاعب فى قيمة المحاضر التى تمثل حق الدولة.

و أوضح المصدر فى تصريحات خاصة ل " الخليج 365"، أن إجمالى قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي التى تخضع حاليا للتحقيق تم تحريرها منذ عام 2019 و حتى عام 2022 بلغت 460 مليون جنيه و تم تخفيضها إلى 35 مليون جنيه ، موضحا أنه تم تكليف لجان التحقيق بضرورة الاطلاع على أصل المحاضر و تاريخ سدادها بعد التخفيض.

و أشار المصدر إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى وجهت بإعداد تقرير مفصل عن هذه المحاضر لمحاسبة المقصرين مهما بلغت مناصبهم ، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد اتخاذ قرارات صارمة ضد عدد من قيادات بعض شركات التوزيع.



