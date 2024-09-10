"دفاع النواب": التوسع في التعليم الجامعي أصبح قضية أمن قومي في عهد السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت علي:

اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الاهتمام الكبير من الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف تطوير وتحديث التعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة، بمثابة قضية أمن قومي، مؤكدًا أن التعليم في عهد الرئيس السيسي يعيش عهده الذهبي.

ووجه "طنطاوي" في بيان اليوم، التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة، وللدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، على ما تم تحقيقه من إنجازات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، في إنشاء العشرات من الجامعات الخاصة المتميزة التي أصبحت تتواكب مع التطورات العالمية في التعليم الجامعي.

وأعلن النائب اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تنتهج رؤية جديدة في الشراكة مع القطاع الخاص، وأن جامعة باديا إحدى ثمار تلك الشراكة، مؤكدًا حرصه على التواجد خلال افتتاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتأكيد توجه الدولة نحو هذا «التوجه العظيم».

وأشار إلى أن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص مثل جامعة باديا تضيف بُعدًا آخر، وهو بُعد التنمية البشرية، باعتبار هذا الملف مهمًا للحكومة الجديدة. كما أشاد النائب خالد طنطاوي بتأكيد رئيس الوزراء، بالتعاون مع الدكتور خالد عبد الغفار، على العمل لجذب وإنشاء جامعات خاصة متميزة وجامعات حكومية بالشراكة مع جامعات عالمية ذات سمعة مرموقة. وأضاف أن عدد الجامعات المصرية في عام 2014 كان 51 فقط، قائلًا: «وصلنا إلى 100 جامعة، وأضفنا خلال 10 سنوات نحو 50 جامعة جديدة، وهو دليل على حرص الدولة على رفع كفاءة منظومة التعليم العالي».