وزير الزراعة يبحث مع سفير سيراليون آفاق التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع سفير سيراليون بالقاهرة صادق سيلا، آفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، في إطار التعاون والتنسيق بين الوزارة وسفراء الدول الأجنبية بمصر، بحضور المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية الدكتور سعد موسى، وعدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأكد وزير الزراعة - خلال اللقاء اليوم الثلاثاء - رغبة القيادة السياسية في تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الدول الأفريقية، مشيرا إلي أن مصر تولي مناخ الاستثمار اهتماما كبيرا في المجال الزراعي لجذب المستثمرين الأجانب، وهناك فرص واعدة للاستثمار في جميع الأنشطة الزراعية المختلفة .

من جانبه، قال سفير سيراليون أن بلاده لديها خطة واضحة لتحقيق الأمن الغذائي، والتي يتم تعزيزها من خلال التعاون مع الدول التي حققت طفرة في المجال الزراعي، كما أنه يوجد عدد من البروتوكولات للتعاون بين الجانبين مصر وسيراليون في عدة قطاعات من بينها القطاع الزراعي، حيث يتم الآن الانتهاء من مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الزراعي بين وزارتي الزراعة بالبلدين .

وأشار إلي الزيارات الميدانية التي قام بها لمركز البحوث الزراعية، مثنيا على التطوير المستمر والملموس الذي يشهده قطاع البحوث الزراعية والإنتاج الزراعي المصري.

وأكد أن التعاون والاستثمار بين الجانبين يمكن أن يكون في مجالات عدة، مثل: الإنتاج السمكي، وتقديم الدعم الفني للجانب السيراليوني في المجالات الزراعية، خاصة في مجال إنتاج زيت النخيل، والذي من الممكن أن يتم إنتاجه في سيراليون وتصنيعه في مصر لإحداث التكامل بين البلدين فيما يتعلق بالتصنيع الزراعي .

وأضاف أن بلاده تحتاج لإنشاء بنك زراعي يهتم بأمور المزارعين، والاستفادة من تجربة البنك الزراعي المصري للعمل على توفير التمويل اللازم لهم، مؤكدا أن سيراليون يمكن أن توفر للجانب المصري احتياجاته من القمح، والذرة، والزيوت .

وفي نهاية اللقاء، وجه وزير الزراعة بدراسة كافة الملفات التي تم مناقشتها مع سفير سيراليون للبدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لها على أرض الواقع .