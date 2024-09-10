الحبس عام لعامل هتك عرض فتاة داخل مطعم بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالحبس عاماً، لعامل لاتهامه بهتك عرض فتاة في منطقة القطامية.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت المحكمة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض فتاة في منطقة القطامية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2642 لسنة 2024 جنايات القطامية والمقيدة برقم 571 لسنة 2024 القاهرة، عن قيام المتهم "تامر.ح"، بهتك عرض فتاة أثناء وقوفها داخل محل مأكولات فأقدم المتهم على ملامسة جسدها، أكثر من مرة، وخلالها واجهته الفتاة وطالبته بالبعد عنها، ولكنه استمر في ملامسه جسدها وعلى إثرها تشاجرت معه، وطلبت رجال مباحث قسم القطامية، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي كشفت أن المتهم اعتدى على الفتاة أكثر من مرة، وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.