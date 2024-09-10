شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال ومصطفى بكري يقدمان التهنئة لرئيس قضايا الدولة لمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقبل المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، مساء اليوم الثلاثاء، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب السابق، والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، في مقر الهيئة.

وقد قدما تهانيهما للمستشار بمناسبة توليه رئاسة الهيئة، فيما أعرب المستشار عبد الرزاق شعيب عن شكره وامتنانه لهذه التهنئة الرقيقة.

جاءت هذه الزيارة بحضور المستشارين أحمد ثابت، نائب رئيس الهيئة "الأمين العام"، والمستشار أحمد سعد، نائب رئيس الهيئة "المشرف على مكتب رئيس الهيئة".



المستشار عبد الرزاق شعيب والدكتور على عبد العال



المستشار عبد الرزاق شعيب



رئيس قضايا الدولة مع الدكتور على عبد العال والكاتب مصطفى بكرى