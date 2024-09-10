شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تستعد لتنفيذ مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا مع المهندس خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق التنمية الحضرية، وممثلى منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية UN Habitat، والمكتب الاستشارى لتصميم الفراغات العامة بهدف تفعيل خطوات تنفيذ فراغات عامة بمنطقة الأسمرات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المشروع يأتى ضمن استعدادات المحافظة بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية للمؤتمر الحضرى العالمى الذى ستستضيفه مصر فى الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، والذى يقام بالتنسيق بين وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية.

وأشار د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة إلى أن المشروع يهدف لعمل مساحات وفراغات عامة لقاطنى الأسمرات لإحداث أثر مستدام يسهم فى خلق حياة ثقافية، واجتماعية، وترفيهية بالمكان، وتخصيص أماكن للعب والترفيه مع مراعاة معايير الأمن والسلامة .

وأضاف محافظ القاهرة، أن القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي نجحت الدولة فيها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قدمت نموذجًا مميزًا وتجربة فريدة في مجال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة الخدمات، مشيرًا إلى أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق للعديد من المشروعات البديلة للمناطق غير الآمنة.