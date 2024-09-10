حصول الباحث أحمد مصطفى على درجة دكتوراه الفلسفة فى الآداب

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القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد مصطفى المساعد التنفيذى بمكتب الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى على درجة دكتوراه الفلسفة فى الآداب من قسم الأنثروبولوجيا جامعة الإسكندرية.

وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان "دور مراكز الدعم الإعلامي في التوعية بالتنمية المستدامة.. دراسة في الأنثروبولوجيا التطبيقية"، وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور محمد عباس إبراهيم، أستاذ الانثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية مشرفًا ورئيسًا، وعضوية كل من الدكتور محمد أحمد عبد الرازق، استاذ الانثروبولوجيا والاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة، الدكتورة سهير حسين إبراهيم، أستاذ الانثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة حلوان، وإشراف الدكتورة سلوى السيد عبد القادر، أستاذ ورئيس قسم الأنثروبولوجيا بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.



الباحث أحمد مصطفى