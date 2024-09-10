شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: مصر والسعودية بآخر مرحلة للمجلس التنسيقى بقيادة الرئيس السيسي وولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، إن زيارة وزير الخارجية السعودي إلى القاهرة تؤكد عمق وأهمية العلاقات بين البلدين.

أضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، أن مصر والسعودية على مشارف تدشين مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين، قائلا: "أصبحنا في المراحل النهائية لتدشين المجلس التنسيقي مع السعودية، والرئيس السيسي وولي العهد السعودي سيترأسان مجلس التنسيق الأعلى".

وتابع الوزير بدر عبد العاطي: "أكدنا الأهمية البالغة للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، ونؤكد على ضرورة وقف الحرب على غزة وإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار سريعا".

وأشار، إلى السعي إلى التوصل إلى حل شامل وعادي للقضية الفلسطينية، قائلا: "نكرر دعوتنا للمجتمع الدولي لضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967"، لافتا إلى أن إحلال الأمن والاستقرار بالمنطقة لن يأتي إلى من خلال فتح جبهات عديدة للتصعيد.