شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح: اعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة شمس الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا بشأن متابعة مستجدات موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا التعويضات المقررة للمستحقين من أهالي المنطقة، وذلك بحضور كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، واللواء خالد القشلان، مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندسة أمل عرفة، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس وليد حجاجي، رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة، والمهندس رضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندس فوزي رجب، مدير عام مديرية المساحة بمطروح.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أنه يتابع بصورة يومية مع محافظ مطروح مستجدات الموقف في مدينة رأس الحكمة وما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، بما يتضمنه ذلك من معدلات توقيع العقود الخاصة بالمستحقين للتعويضات من أهالي المنطقة، التي تأتي في إطار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة، مؤكدا أننا نستهدف الإسراع بوتيرة هذه المعدلات؛ حتى يتسنى لنا تحقيق المستهدفات في هذا الملف المهم للغاية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح (شمس الحكمة)، حيث نوه محافظ مطروح إلى أنه تم اعتماد الاشتراطات البنائية المؤقتة لمنطقة شمس الحكمة، وموافاة رئيس جهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بمخطط استعمالات الأراضي ومقترح المخطط التفصيلى لمنطقة شمس الحكمة.

وفى هذا الإطار، أشار المحافظ إلى أنه تم تشكيل لجنة ثلاثية من (وزارة النقل - محافظة مطروح ـ مديرية مساحة مطروح) بهدف حصر المنازل التى لا تزال قائمة داخل المرحلة الأولى والتى تم تحديد مساحتها بـ10 آلاف فدان، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنهاء أى مشكلة فى حينه، حيث بدأت اللجنة فى تنفيذ أعمالها، مضيفا أنه تم كذلك صدور قرار من المحافظ بتخصيص مساحة 10 آلاف متر مربع لإنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، حيث تمت موافاة وزارة الإسكان، وهيئة الأبنية التعليمية وجهاز مدينة رأس الحكمة الجديدة بالقرار.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم عرض إجراءات تسليم المرحلة الأولى من الأرض للشركة الإماراتية، وكذا الإجراءات التنفيذية لترفيق منطقة شمس الحكمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف تنفيذ شبكات المرافق بمنطقة شمس الحكمة، والذى تم خلاله شرح الموقف التنفيذى للمرحلة العاجلة التى تضم القطاع الأول بمساحة 2000 فدان، حيث تم تحديد الطرق الخارجية حول قطع الأراضى وجار استكمال الأعمال، وخلال ذلك عرض وزير الإسكان صورا توضح الأعمال التنفيذية للمرحلة العاجلة من موقع العمل، كما عرض القطاع الثانى بمساحة 1800 فدان، والمرحلة العاجلة منه بمساحة 300 فدان، والقطاع الثالث بمساحة 1800 فدان، والمرحلة العاجلة منه بمساحة 200 فدان.

وتطرق الوزير لمشروع إنشاء مدرسة تجريبية بمنطقة شمس الحكمة، موضحا في سياق ذلك أنه تم التواصل مع المحافظة بخصوص توفير قطعة أرض داخل المنطقة، حيث تم تخصيص أرض المدرسة بمنطقة سوق التين بمساحة (10000) م2؛ لاقامة المدرسة عليها، مشيرا إلى أنه تم البدء فى أعمال الجسات والانتهاء منها وجار إعداد التقرير، وفي الوقت نفسه تمت مخاطبة هيئة الأبنية التعليمية للإشراف على الأعمال وإرسال النموذج المعتمد.