لخدمة المواطنين.. الداخلية تفتتح وحدتي مرور بـ "الرحاب ومدينتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

افتتحت وزارة الداخلية وحدة المرور المميزة بمدينة الرحاب، وحدة المرور المميزة بمول (East hub) بمدينتي بمحافظة القاهرة).

وسيتم تقديم الخدمات للمواطنين "اختيارياً" (خدمة الفحص الفني للمركبات – تجديد رخص التسيير– إصدار بدل فاقد تالف لـ "رخص التسيير، رخص القيادة، الملصق الإلكتروني") على أن تكون فترة تشغيل الوحدة على مدار 12 ساعة خلال اليوم إبتداءً من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.