بعد نشر خبر كاذب عن قاضٍ.. النائب العام يأمر بالتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول منشور يتضمن خبرًا كاذبًا بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا.

وذكرت النيابة في بيانها، أن وحدة المتابعة بالنيابة العامة، يوم الأحد 8 سبتمبر الجاري، رصدت تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحوي خبرًا كاذبًا بالقبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم.

و قد أسفر فحص النيابة العامة لتلك المواقع عن اضطلاع شخص -مصرى هارب خارج البلاد- باصطناع ذلك الخبر ونشره من خلال حسابات أدارها على مواقع التواصل الاجتماعي.

لذا؛ أمر النائب العام باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل مع القائمين على نشر وإذاعة ذلك الخبر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعى، وتكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التى تداولت الخبر وتحديد القائمين على إدارتها، وسؤالهم بشأن تلك الواقعة.