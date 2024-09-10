النقض تحسم قضية مضيفة الطيران التونسي بشأن رد القاضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

قضت الدائرة "12" بمحكمة النقض بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، رفض طلب رد هيئة المحكمة، المقدم من دفاع "أميرة" مضيفة الطيران التونسية بالقاهرة المتهمة بقتل طفلتها "تارا" خنقًا ومحاولة قتل نفسها بسكين.

لذا، قررت المحكمة استمرار محاكمة المتهمة" أميرة" أمام الهيئة التي تنظر القضية برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير رئيس الدائرة "15" جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، وتغريم المتهمة مبلغ مالي قدره ألف جنيه.

وكانت محكمة الجنايات، أجلت القضية لجلسة 21 سبتمبر للفصل في طلب رد هيئة المحكمة، بعد أن رفضت طلبات الدفاع، بشأن عرض المتهمة على لجنة مُشكلة من أساتذة الطب النفسي متخصصين بجامعتي عين شمس والقاهرة على نفقة المتهمة الخاص.

وتسلمت هيئة المحكمة تقرير اللجنة الخماسية الذي أعدته وحدة الطب الشرعي النفسي بالمجلس القومي للصحة النفسية بالقاهرة، الخاص بمضيفة الطيران التونسية المتهمة بقتل ابنتها في التجمع الخامس، وتقريرين ثلاثي وخماسي.

كما كشف التقرير عن مفاجأة في القضية، عن خلو المتهمة من وجود أعراض دالة على وجود مرض نفسي مما يجعلها مسؤولة عن الاتهام المسند إليها بقتل نجلتها.

كما ناقش الموكلين بالدفاع عن المتهمة أمام هيئة المحكمة داخل غرفة المداولة، أعضاء اللجنة الخماسية، ورئيس اللجنة الثلاثية، إذ تبين أنها تعاني من السمات الشخصية الحدية ولا يعفي من المسؤولية الجنائية.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة بالقضية التي حملت رقم 12146 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، والمقيدة برقم 1070 لسنة 2023 كلي القاهرة الجديدة، وجهت للمتهمة "أميرة بنت حمدة" - تونسية الجنسية - تهمة قتل طفلتها "تارا عمرو" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بينت النية وعقدت العزم على ذلك بإيعاز من شيطانها أنه قد حان وقت رحيلها شرطاً أن تضحي بكريمتها لتصاحبها إلى مأرتبها، فباركت وهمت بإعداد الأداة والتقطت إحدى حقائبها القماشية وقصت حمالتها "حبل" وأعملته بعنق رضيعتها وظلت تضغطه على جيدها قاصدة من ذلك إزهاق روحها، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.