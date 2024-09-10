مد أجل الحكم على 14 متهما في قضية "تفجير كنيسة بالمرج"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مد أجل النطق بالحكم على 14 متهما في القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج والمعروفة إعلامياً بـ"خلية تفجير كنيسة النعمة الأولي بالمرج"، بعد إحالة متهمين اثنين منهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.