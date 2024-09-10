شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. ارتفاع جديد بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة ترتفع لـ40 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، استمرار ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع غدا أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، مع وجود أتربة عالقة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 28، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 24، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.