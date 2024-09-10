شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التركى يثمن الجهود المصرية لوقف العدوان على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجهود المصرية القطرية الأمريكية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن الجرائم الإسرائيلية أمام المحاكم الدولية.



أضاف الوزير التركي خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن إسرائيل لا يجب أن تفلت من الحساب على جرائمها على الأرض ومن انتهاكاتها في المسجد الأقصى، مشددا على أهمية التضامن بشكل أكبر لوقف آلة الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

قال الوزير التركى إن بلاده أوقفت الحركة التجارية مع إسرائيل ولن نستأنفها، حتى وقف العدوان على غزة.