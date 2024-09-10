المجلس القومى للمرأة ينظم ورشة عمل لمقدمى الخدمات الصحية بوحدات المرأة الآمنة

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فى إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث ، نظم المجلس القومى للمرأة ممثلًا فى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة ورشة عمل حول الدليل الوطنى للقضاء على تشوية الأعضاء التناسلية (ختان الإناث )، استهدفت مقدمى الخدمات الصحية من الأطباء القائمين على الخدمات بوحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ،وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان .

جاء ذلك بحضور كل من المستشار سناء خليل نائب رئيس المجلس، و إيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتديب و التنمية ، و شيماء نعيم مدير عام الادارة الاستراتيجية، و جيرمين حداد ممثل مصر المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي للوحدة، والدكتورة رحاب عبد الرحمن أستاذ النساء والتوليد بكلية طب جامعة عين شمس، والدكتورة دينا شكرى أستاذ الطب الشرعى بجامعة القاهرة ، واستمرت على مدار يومين.

وفى كلمته أكد المستشار سناء خليل على أهمية هذا التدريب الذى يأتى فى اطار تكثيف الجهود وتكاملها لمواجهة تحديات تلك الجريمة مع قطاع هام وهو القطاع الطبي الذى يمثل خط الدفاع الأول، خاصة بعد انتشار ظاهرة تطبيب ختان الإناث وربطه بمشروعية وتحقيق الأمان وفق هذا الإجراء، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتغيير هذا الفكر وتجريم كلى لفكرة تطبيب الختان ، كما أشار الى النجاح الكبير الذى تحقق بتغليظ عقوبة تلك الجريمة لتشمل فئات لم تكن موجودة من قبل مثل الوالدين وكل من حرض على هذه الجريمة حتى لو لم تتم ، الى جانب تغليظ العقوبة على فئة الأطباء والعقوبات التكميلية ، واختتم كلمته بالتأكيد على ضرورة تضافر الجهود فى تلك الحرب للقضاء الكلى على تلك الجريمة وليس مناهضتها فقط.

وتحدثت إيزيس محمود عن جهود الدولة فى القضاء على ختان الإناث ، مشيرة الى إنشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 في اطار تنسيق وتوحيد الجهود بين المؤسسات الشريكة أعضاء اللجنة من الجهات الرسمية و الحكومية والأهلية ، وعرضت نتائج حملات طرق الأبواب " احميها من الختان".

فيما استعرضت شيماء نعيم محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بالتركيز على محور الحماية، وما يتضمنه من آليات ،كما أوضحت دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية ، وأشارت الى اهتمام المجلس بتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات القائمين على تفعيل دور هذه الوحدات ومعسكرات طلابية لترسيخ مبادىء الحماية والدعم للقضاء على كافة اشكال العنف بما يضمن استقرار المجتمع المصرى وبناء المجتمع المصرى.

وتناولت الدكتورة أمل فيليب التوزيع الجغرافى لختان الاناث فى العالم واحصائيات حديثة على المستوى القومى والمحددات و العوامل وراء استمرار هذه الجريمة.

وعرضت الدكتورة رحاب عبد الرحمن درجات تشوية الأعضاء التناسلية للإناث ، وتحدثت عن ظاهرة إضفاء الطابع الطبى على هذه الجريمة ، كما عرضت المضاعفات الصحية والنفسية وكيفية التعامل مع الضحايا وأهمية تقديم الدعم النفسي.

فيما عرضت الدكتورة دينا شكرى مقترح وضع منهج متكامل لطلبة كلية الطب عن دور القطاع الطبى فى القضاء على ختان الإناث ، لرفع وعيهم الطلاب بمشاكل ومضاعفات ختان الاناث وكيفية التعامل معها والقانون الذى يجرم تلك الممارسة .

و عبرت جيرمين حداد عن اهتمام صندوق الأمم المتحدة للسكان بدور الطبيب فى القضاء على العنف ضد المرأة بشكل عام وبالقضاء على ختان الأناث بشكل خاص، مؤكدة على أن هذا التدريب يركز الاهتمام على القطاع الطبى الذى يعد الخط الأمن الذى تلجأ اليه السيدات لطلب الخدمة وتعتبر فرصة جيدة لرفع وعى الأسر بمضاعفات العنف وختان الأناث .



