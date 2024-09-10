شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه نصائح هامة لطلاب المدارس.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة بالتزامن مع رجوع المدارس وذلك للحفاظ على صحة الأطفال.
وبحسب هيئة الدواء المصرية تضمنت هذة النصائح الأتى :
1- غسل اليدين باستمرار مع وجود معقم في الشنطة.
2 - شرب سوائل كتير، وخاصة المياه، والبعد عن أي مشروبات غازية.
3 - الحفاظ على صحة أولادنا البدنية و حركتهم.
4 - الاهتمام بالوجبات الصحية، و خاصة وجبة الإفطار.
5 - معرفة ومتابعة التعامل مع الحساسية الموسمية للطفل.
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