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هيئة الدواء توجه نصائح هامة لطلاب المدارس.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - وجهت هيئة الدواء المصرية مجموعة من النصائح الهامة بالتزامن مع رجوع المدارس وذلك للحفاظ على  صحة الأطفال.

 

وبحسب هيئة الدواء المصرية تضمنت هذة النصائح الأتى : 

1- غسل اليدين باستمرار مع وجود معقم في الشنطة.​

2 - شرب سوائل كتير، وخاصة المياه، والبعد عن أي مشروبات غازية.​

3 - الحفاظ على صحة أولادنا البدنية و حركتهم.​

4 - الاهتمام بالوجبات الصحية، و خاصة وجبة الإفطار​.

5 - معرفة ومتابعة التعامل مع الحساسية الموسمية للطفل​.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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