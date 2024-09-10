هيئة الدواء توجه نصائح هامة لطلاب المدارس.. تفاصيل

2 - شرب سوائل كتير، وخاصة المياه، والبعد عن أي مشروبات غازية.​

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012