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تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، التجهيزات الجارية بمعرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية، والذى تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية بأرض دار الكتب بمنطقة الطالبية فيصل بحى بولاق الدكرور وذلك لقرب انطلاق العام الدراسى الجديد.

وأكد محافظ الجيزة، أن المعرض يأتى فى إطار خطة المحافظة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومحاربة الغلاء من خلال توفير جميع مستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة وذلك تماشياً مع سياسة الدولة فى التوسع فى إقامة المعارض بمختلف محافظات الجمهورية للتخفيف عن كاهل الأسر من محدودى الدخل.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على إجراء رفع مساحى على أرض الواقع للتأكد من التزام الشركة المنفذة بتنفيذ المعرض على المساحة المخصصة والتى تصل إلى 2000م، والذى ستساهم فى زيادة باكيات العارضين وتشجيع روح المنافسة بين العارضين.

وشدد محافظ الجيزة على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من التجهيزات بالمعرض فى أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة القصوى منه للمواطنين.



محافظ الجيزة يتفقد تجهيزات معرض أهلاً مدارس بالطالبية فيصل بحى بولاق الدكرور