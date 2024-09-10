شكرا لقرائتكم خبر عن صور المخدرات المضبوطة مع سعد الصغير بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

قامت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية وأحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 بـ ضبط المطرب سعد الصغير، بعد ضبط مجموعة من المواد المخدرة بحوزته، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة قادمة من إحدى العواصم العربية.

ضمت المضبوطات عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريجوانا، وتعرض الأجهزة الأمنية المطرب الشعبي، على النيابة المختصة بالتحقيق في الجرائم التي تقع داخل المطار، وذلك لاستجوابه فيما هو منسوب إليه من حيازته لمواد مخدرة بقصد التعاطي، عثر عليها بحوزته أثناء تفتيشه في المطار عقب عودته من الخارج.

ومن المقرر عقب التحقيق مع سعد الصغير، أن تأمر جهات التحقيق بإرسال المواد التي عثر عليها بحوزته إلى لمعمل الكيماوي للفحص، وبيان هل تحتوي مواد مخدرة من المدرجة بجداول المخدرات المعروفة.

فيما ستحدد جهات التحقيق مصير احتجازه، إما بـ التحفظ على سعد الصغير، أو إخلاء سبيله لحين ظهور نتيجة التحليل.

وكانت مصادر مقربة من الفنان سعد الصغير، أكدت القبض على سعد الصغير فور عودته من رحلة فنية.

وأفادت المصادر، أنه تم ضبطه وبحوزته سجائر إلكترونية ومواد مدرجة على جدول المخدرات، وقال الفنان أنه لا يجيد القراءة أو الكتابة ولا يعلم أن المضبوطات محظور تداولها.