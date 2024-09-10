شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى: يجب تطوير الخطط الاستراتيجية لضمان أعلى مستويات الجودة والان مع تفاصيل الخبر

اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع رؤساء مجالس إدارات شركتي (أبو زعبل للكيماويات المتخصصة "مصنع ١٨ الحربي"، وشركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات)، وكذا رؤساء القطاعات المعنيين بالأشراف على سير العملية الإنتاجية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في بداية اللقاء، رحب الوزير بالحضور، وأكد على أهمية تعزيز الكفاءة الإنتاجية و تطوير الخطط الاستراتيجية لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والابتكار، مشيرا إلى ضرورة التعاون و التواصل بين جميع الشركات التابعة لتذليل العقبات التي قد تواجه سير العملية الإنتاجية بشركات الإنتاج الحربي.

وأكد الوزير، على أهمية دور البحث العلمي و ضرورة توجيه البحوث العلمية نحو تطوير تكنولوجيا الإنتاج بتقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي و غيرها من تكنولوجيات التصنيع الحديثة ، و خلال اللقاء تم استعراض المشروعات الحالية و الموقف التنفيذي و الخطط المستقبلية لكل شركة على حدة ، حيث استعرض الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع ١٨ الحربي) بيانات ومعلومات حول المؤشرات الخاصة بالأداء ومخططات تشغيل خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة في المجالين العسكري و المدني لتحقيق موازنة العام المالي (2024/2025) .

كما استعرض مستجدات تنفيذ المشروعات التي تقوم بالمشاركة في تنفيذها، حيث تنتج الشركة المادة الدافعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية، وفى مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والنيتروجليسرين وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذى يستخدم فى صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات بالإضافة إلى إنتاج المخصبات الزراعية، كما استعرض المهندس ياسر كمال رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات مستجدات التعاقدات التي قامت الشركة بتوقيعها خلال الفترة الماضية و مخطط الانتهاء منها، و استعرض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشارك فيها الشركة مع وزارات ( التموين ، الزراعة )، وقام بعرض مخططات الشركة لتحقيق موازنة العام المالي (2024/2025).



