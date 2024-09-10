شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية العلاج الطبيعى بعد استئصال الثدى والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن العلاج الطبيعي مهم لصحة المرأة وحالتها النفسية خاصة بعد استئصال الثدي وتابعت : العلاج الطبيعى يحسن قوة ونطاق حركة الأكتاف، ويحسن الإحساس في المنطقة المصابة، ويقلل الشعور بالألم ويعزز عمل الجهاز العصبي داخل الأنسجة المصابة.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية العلاج الطبيعي مؤكدة أنه له فوائد كثيرة تتضمن :-

. تصحيح وإعادة الحركة إلى وضعها الطبيعي

. زيادة القدرة الوظيفية بعد الإصابات

. السيطرة على الألم دون استخدام المسكنات

. تأهيل مرضى الجلطات الدماغية والمساعدة في التعافي

بعد الإصابة بسكتة دماغية أو شلل

. إعادة تأهيل بعد الإصابات الرياضية

. علاج في حالات خشونة المفاصل

. التقليل من الاعتماد على الأدوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان : العلاج الطبيعى من أكثر الطرق العلاجية أمانًا وليس له أضرار وفي حالة التعرض لأي إصابة يفضل استشارة الطبيب لمعرفة الجلسات المطلوبة للحالة .