شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن وظائف بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن وظائف خالية للمعلمين في المدرسية الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة بمطروح حيث يتاح التقديم في وظائف مدرسة الضبعة النووية حتى يوم 15 سبتمبر 2024 علي موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://tawzef.emis.gov.eg/

وحددت الوزارة بعض مميزات العمل بـ المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة :

- تم تحويل المدرسة إلى منظومة التكنولوجيا التطبيقية .

- العمـل في بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل .

- تدريب تقني مستمر عالي الجـودة على مـستوى دولي على أيدي خبراء معتمدين .

- فـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز .

- حوافز إضافية مجزية طبقًا لما هو معمول به بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الأخرى .

- توفر المدرسة إقامة فندقية شاملة ثالث وجبات مجانية كما يتم توفير انتقالات مجانًا من الإسكندرية الى المدرسة بالضبعة والعودة



وأعلنت الوزارة شروط الالتحاق بفريق عمل المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة :

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عام في اول أكتوبر 2024 .

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية بجميع

انحاء الجمهورية .

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب أو المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة.

- في حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من

جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائًيا بدون الرجوع على

الوزارة بأي حق قانوني.

- يفضل من لديه خبرة في المجال المتقدم له .

- أن يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب .

- إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت .

- إجادة مهارة العمل الجماعي - إجادة مهارات التواصل .

- إجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات .

- ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي:

https://tawzef.emis.gov.eg



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امين توريدات

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وظائف لمعلمي المواد الثقافية والفنية

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معلم لغة عربية ودين

معلم لغة انجليزية

معلم لغة روسية

معلم تربية وطنية

معلم رياضيات انجليزي

معلم دراسات اجتماعية

معلم كيمياء باللغة الإنجليزية

معلم فيزياء باللغة الإنجليزية

معلم تربية رياضية

معلم كهرباء عملي ونظري

معلم إلكترونيات عملي ونظري

معلم ميكانيكا عملي ونظري

معلم لحام.