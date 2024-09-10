شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح الهامة للمواطنين، تزامنا مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد، بداية من اليوم الثلاثاء وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لفترات طويلة والاكثار من شرب السوائل، فضلا عن أهمية التواجد فى أماكن جيدة التهوية.

يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.