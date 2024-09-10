شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض جوى متمركز على مسطح البحر المتوسط يؤثر امتداده على معظم الأنحاء والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متمركز علي مسطح البحر المتوسط يؤثر إمتداده على معظم الأنحاء برياح جنوبية جافة وحارة.



وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة علي السواحل الشمالية الغربية لتسجل 36 درجة والقاهرة لتسجل 37 درجة.

يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4: 5 درجة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 36 والصغرى 26، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 28، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28.