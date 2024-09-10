شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية: فحص وعلاج 170 ألف رأس ماشية مجانا لصغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة الخدمات البيطرية عن إﻃﻼق ﺣﻤﻼت وﻗﻮاﻓﻞ ﺑﻴﻄﺮﻳﺔ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، وداﺧﻞ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺑﻴﻄﺮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮى واﻟﻨﺠﻮع اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ وﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟﺜﺮوة اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺒﻴﻄﺮي واﻟﻜﺸﻒ اﻟﺸﺎﻣﻞ على اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻌﻼج وﻏﻴﺮﻫﺎ، بناءً على ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻋﻼء ﻓﺎروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لدﻋﻢ ﻓﻼﺣﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﻋﻴﺪﻫﻢ.



أوضحت الهيئة أنه تم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻴﻄﺮﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﻼج اﻟﺒﻴﻄﺮي، إﺟﺮاء اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺠﺮاﺣﻴﺔ، وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺮش، اﻟﺘﺠﺮﻳﻊ، اﻟﻜﺸﻒ عن اﻻﻣﺮاض اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ واﻟﺠﺮاﺣﺔ واﻟﻜﺸﻒ ﺑﺎﻟﺴﻮﻧﺎر واﻟﻤﺴﺢ التناسلية واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻻرﺷﺎدﻳﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔاﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ.

وأﻛﺪ الدكتور ﻣﻤﺘﺎز ﺷﺎﻫﻴﻦ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ، أن ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﻤﺠﺎﻧﻴﺔ ﺗﺄﺗﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﻘﻮاﻓﻞ اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻔﻼﺣﻴﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻣﺜﻞ )اﻟﻤﻌﺎﻫﺪ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ "ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ"،( ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑـ اﻟﻌﻴﺪ اﻟـ 72 ﻟﻠﻔﻼح،وأن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ على أرض اﻟﻮاﻗﻊ، وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﻴﻄﺮﻳﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﺼﻴﻨﺎت،واﻟﺘﺮﻗﻴﻢ، واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﻮﻗﻮف ﺑﺠﺎﻧﺒﻬﻢ ﻓﺈن اﻟﻔﻼح اﻟﻤﺼﺮي ﻳﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻠﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، وﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻌﻤﻞ ﺟﻤﻴ ًﻌﺎ ﺑﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ اﻟﻮاﺣﺪﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.



أكد أنه سيتم ﺒﺬل اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ، اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ، ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ، اﻷﻳﺎم اﻟﺤﻘﻠﻴﺔ، وورش اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ عن زﻳﺎدة وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻹرﺷﺎد اﻟﺒﻴﻄﺮي ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﻜﻔﺎءات، ﻟﻴﺲ ﻟﻸﻃﺒﺎء فقط.بل أيضا للمربين,وذلك لتحقيق الهدف المشترك وهو تحقيق الأمن الغذائى لمصر.

وأضاف شاهين أنه تم تنفيذ عدد 282 قافلة قامت بفحص وعلاج المجاني لحوالي 170 ألف رأس ماشية و 88 ألف طائر لصغار المربين.