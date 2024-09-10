شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تستضيف معسكرا طلابيا لمكافحة الإدمان بمرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المعسكر الطلابي الدائم للجامعة بمرسى مطروح الفوج الثاني عشر من طلاب وطالبات بيت التطوع التابع لصندوق مكافحة الإدمان، وذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة حلوان وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

يأتى هذا المعسكر تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وبحضور الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية الصندوق .

ويحمل المعسكر شعار "اختر حياتك" ويهدف إلى تنمية قدرات شباب العمل التطوعي في مجال مكافحة الإدمان.

هذا وتضمن البرنامج ورش عمل وتدريبات للمجموعات تحت إشراف مدربين متخصصين من الصندوق، بالإضافة إلى تطبيقات عملية للتوعية على الشواطئ بجانب تنظيم جولات حرة.

وكان من أبرز فعاليات المعسكر تقديم عرض مسرحي من قبل الطلاب المشاركين يجسد أنشطة المعسكر، إلى جانب زيارة ميدانية لمركز العزيمة بمرسى مطروح.

ويعد هذا المعسكر من أنجح وأقوى الأفواج التي نظمتها الجامعة، وهذا يؤكد على أهمية دور الشباب في نشر الوعي ومكافحة الإدمان.

ويشرف على هذه المعسكرات اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، وهشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد شعبان مدير إدارة المعسكرات، وطارق إسماعيل، رائد الفوج.

يأتي هذا المعسكر كجزء من جهود جامعة حلوان المستمرة لتعزيز دور الشباب في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات الاجتماعية، مع التركيز على قضية الإدمان كأحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري.