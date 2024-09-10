شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تطلق دورة متخصصة فى فن الجلد الطبيعى لطلابها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان عن إطلاق دورة تدريبية متخصصة في فن الجلد الطبيعي لطلابها، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم الإبداعية.

تأتي هذه الدورة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

حيث قام بتنظيم الدورة إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وتقام في مركز الفنون الأسرية بمبنى (ن).

وتقام تحت إشراف اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت، أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، والأستاذ أحمد يحيي مدير إدارة النشاط الفني والثقافي.

ويشرف على التدريب الدكتور سيد جادو، أستاذ مادة الأشغال الفنية بكلية التربية الفنية بالجامعة، مما يضمن تقديم محتوى تعليمي عالي الجودة للمشاركين.

وتهدف الدورة إلى تعريف الطلاب بأسس وفنون العمل بالجلود الطبيعية، وتدريبهم على تقنيات مختلفة في هذا المجال. حيث تأتى هذه المبادرة ضمن استراتيجية الجامعة لربط التعليم الأكاديمي بالمهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، على أهمية مثل هذه الدورات في صقل مواهب الطلاب وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجال الفنون، وأشار إلى أن الجامعة تسعى لتوفير فرص متنوعة للطلاب لاكتساب مهارات عملية تساعدهم في حياتهم المهنية المستقبلية.

وتشرف على الدورة لجنة متخصصة من مسؤولي مركز الفنون الأسرية، تضم الأستاذة ناهد سالم، والأستاذ خالد محمد، والأستاذة فاطمة علي، والأستاذة آمال عبد الستار.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة تعد فرصة فريدة للطلاب المهتمين بفنون الحرف اليدوية والتصميم، حيث تمكنهم من اكتساب مهارات عملية في التعامل مع الجلود الطبيعية وتحويلها إلى منتجات فنية وعملية. كما تفتح الباب أمام الطلاب لاستكشاف فرص عمل جديدة في مجال الصناعات الحرفية والتصميم.