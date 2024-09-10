التنمية المحلية تعلن المواعيد الجديدة لغلق المحلات والكافيهات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:



أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، بدء تغيير مواعيد فتح وغلق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات اعتبارا من نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وقال "قاسم"، في تصريحات خاصة إلى الخليج 365، إنه سيتم تطبيق المواعيد الشتوية الخاصة بالمحلات والأنشطة التجارية اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح متحدث وزارة التنمية المحلية، أنه ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية للمحلات والمطبقة حاليا يوم الخميس الأخير من سبتمبر الجاري والذي يوافق 26 سبتمبر.

وحدد قرار وزير التنمية المحلية، رقم 456 لسنة 2020، آليات تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية.

وتكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً.

كما تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

ويتضمن القرار الوزاري كذلك أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

ويجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتستثنى من هذه المواعيد، محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.