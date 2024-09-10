وزير الداخلية يوافق على إبعاد 7 أجانب خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ بشأن طلب إبعاد 7 مواطنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛

قرر وزير الداخلية إبعاد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من :

1 - عبدالوهاب محمد ديب خشينى (سوري الجنسية- مواليد3/1/1979)

2 - عمار أحمد عبدالحي (سوري الجنسية - مواليد 10/4/1982)

3 - محمد نور أنور أبو يحيى (سوري الجنسية - 1/6/1993).

4 - سعيد زهير كرنبة (سوري الجنسية -مواليد 19/3/1985).

5 - بهاء الدين محمد يس محمد أحمد (سوداني الجنسية - مواليد 14/1/1960).

6 محمد يوسف محمد الشنطي (فلسطيني الجنسية يحمل جواز سفر أردني- مواليد 1/1/1971).

7 - أنس محمد جمال بى أبو دبوس (سوري الجنسية - مواليد 21/1/2002).