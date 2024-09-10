للصالح العام.. وزير الداخلية يقرر إبعاد مواطن سوري لخارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بشأن إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد.
وجار نص القرار؛ بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 8/8/ 2024 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.
قرر وزير الداخلية إبعاد المدعو محمد محمد وضاح الناشد (سوري الجنسية- مواليد 1/6/1986) خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.