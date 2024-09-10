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ضبط 9 متهمين بحوزتهم 43 كجم مخدرات و10 قطع سلاح ناري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهود الحملات ضبط 9 متهمين، بحوزتهم (16 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20 كيلوجرام لمخدر البانجو – 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو- 10 قطع سلاح ناري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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