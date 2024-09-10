شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المنتدى العربى السادس للمياه فى الإمارات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

‫ ‎أعلن الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه ,أن المنتدى العربى السادس للمياه والذى تنطلق فعاليته فى 16 سبتمبر الجارى ولمدة 3 أيام تحت شعار: "من أجل مستقبل مائي أكثر إزدهاراً وقدرة على الصمود" سيركز على 3 محاور رئيسية ومن خلال مناقشات حاسمة لأكثر من 600 خبير فى مجالات المياه على مستوى العالم .

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أضاف أن المحور الأول هو "التصدي للتحديات المائية الناشئة على المستوى الإقليمى "، حيث ستتصدر القضايا المتعلقة بالتحديات الناشئة في قطاع المياه في المنطقة العربية فعاليات اليوم الافتتاحي للمنتدى، وذلك من خلال تسليط الضوء على أهمية الطبيعة المتطورة لإدارة موارد المياه، بما يمهد الطريق لإلقاء نظرة شاملة على التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة,ومن بينها ندرة المياه والتلوث والآثار غير المتوقعة لتغير المناخ ,وتحقيق الأمن المائى والغذائى .

‎أوضح أبو زيد :أن الخبراء والمشاركين فى المنتدى على حد سواء ,ومن خلال أطروحاتهم سيقومون باستكشاف المشهد الديناميكي للموارد المائية في المنطقة العربية، والتركيز على التعاون وتبادل وجهات النظر لصياغة استراتيجيات فعالة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية وتعزيز القدرة على الصمود ووضع ممارسات مستدامة لإدارة المياه العربية .

‎أضاف أن المحور الثانى يحمل عنوان "آفاق جديدة ومبتكرة للتكيف والقدرة على الصمود":فسيتم من خلاله تسليط الضوء على الابتكار والاستراتيجيات غير التقليدية كعناصر أساسية ومبتكرة للتكيف والمرونة مع الظروف المناخية المتغيرة، حيث نجحت العديد من البلدان في المنطقة في توسيع استخدام الاقتصاد الدائري واتباع نهج الصلة بين المياه والطاقة والغذاء.

‎ وأشار رئيس المجلس العربى للمياه, إلى انه سيتم خلال جلسات هذا المحور, استعراض قصص النجاح وأفضل الممارسات والتدابير الإبداعية والتكيفية فى مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية ,ومن بينها الإمارات ,مصر و السعودية وقطر وغيرها.

